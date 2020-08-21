Здоровьем Навального обеспокоились ключевые политики Запада

Ситуация, в которой оказался основатель российского ФБК* Алексей Навальный "вызывает тревогу" на Западе.

Об этом вчера во время совместной пресс-конференции заявили Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

"Должно быть быстро прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать… это должно быть сделано транспарентно", — сказала немецкий канцлер (цитата ТАСС).

Макрон со своей строны пообещал всю необходимую помощь семье "российского оппозиционного политика и пообещал "крайне бдительно следить за расследованием".

А сегодня к ним присоединился советник американского президента О'Брайен:

"Это вызывает серьёзную озабоченность… Необходимо подождать и посмотреть, как будет развиваться эта ситуация, а также получить подтверждения того, что произошло", — сказал он в эфире ТК Fox News.

Напомним, что Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета "Томск-Москва". После вынужденной посадки борта в аэропорту Омска он был госпитализирован в местную больницу, где и остается на данный момент. Соратники ждут,когда за ним прилетит спецборт из Германии.

* Минюстом включен в список иностранных агентов

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