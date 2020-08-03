Памфилова сомневается в готовности России к электронному голосованию

Повсеместное электронное голосование в России в следующем году под вопросом. Регионы не готовы к этому технически.



Свои опасения высказала глава ЦИК Элла Памфилова.

"В будущем году трудная кампания у нас, выборы в Государственную думу. И я не могу пока с уверенностью сказать, я не уверена, что мы к этому времени будем готовы технически, чтобы повсеместно, наряду с традиционным голосованием, внедрить электронное голосование. Мы ставим себе такую задачу, но для этого очень многое надо сделать", - заявила Памфилова.

Она также отметила, что не хотела бы, чтобы электронное голосование вытеснило традиционный формат.

По словам главы Центрального избирательного комитета России, избирательная система России отличается тем, что всегда готова к новым веяниям. Также она "интерактивна, эффективна, максимально прозрачна".

Ранее "Правда.Ру" писала о сборе подписей через портал "Госуслуги" за кандидатов на различных выборах. Эксперимент прошел в Чувашии, Пермском крае и Челябинской области. Было собрано больше 7 тысяч подписей, все они оказались действительными и достоверными.