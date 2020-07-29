Эксперимент по сбору подписей проводился в поддержку кандидатов в Чувашской Республике, Пермском крае и Челябинской области.
"Всего было собрано более 7000 подписей в электронном виде", — приводит слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой агентство РИА Новости.
По ее словам, в ходе избирательной кампании не зафиксировано ни одной недействительной или недостоверной подписи.
"Все подписи были засчитаны и вопросов к ним у комиссий не имелось", — подчеркнула председатель ЦИК.
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