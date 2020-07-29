Памфилова рассказала о сборе подписей через портал Госуслуг

Эксперимент по сбору подписей проводился в поддержку кандидатов в Чувашской Республике, Пермском крае и Челябинской области.

"Всего было собрано более 7000 подписей в электронном виде", — приводит слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой агентство РИА Новости.

По ее словам, в ходе избирательной кампании не зафиксировано ни одной недействительной или недостоверной подписи.