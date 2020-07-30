Наталья Эйсмонт призналась, что рейтинг президента Белоруссии Александра Лукашенко упал из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
"Мы признаем, что весной этого года рейтинг главы государства упал", — рассказала пресс-секретарь.
Она также добавила, что Лукашенко было трудно принимать решения в борьбе с инфекцией.
"В нашей стране так выстроена система власти, что фактически за все несет ответственность один человек, и кто это, мы понимаем", — сказала Эйсмонт.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.