Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его рейтинге после пандемии

Наталья Эйсмонт призналась, что рейтинг президента Белоруссии Александра Лукашенко упал из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы признаем, что весной этого года рейтинг главы государства упал", — рассказала пресс-секретарь.

Она также добавила, что Лукашенко было трудно принимать решения в борьбе с инфекцией.