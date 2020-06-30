Эксперт: приезд европарламентариев в Крым – позитивный момент

Все больше европейских политиков принимают Крым как часть России. Это одна из причин, по которой члены Европейского парламента от Франции едут в Крым.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Второй вывод, который можно сделать, разные точки зрения присутствуют в Евросоюзе, несмотря на недавно принятое решение о продлении санкций. И эти точки зрения носят активный характер, не просто пассивное несогласие. Такая активная точка зрения подвигает европарламентариев, которые едут в Крым, присутствовать на голосовании", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что приезд французских политиков в Крым — позитивный момент.

"Политики или парламентарии, или общественные деятели приезжают для участия в каком-то мероприятии, естественно, знакомятся с обстановкой, беседуют с людьми, составляют себе личное мнение. Поэтому это важно с той точки зрения, что по возвращению к себе на родину могут подтвердить, что Крым — это часть России, могут подтвердить, что население довольно", — заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала, что несколько европарламентариев от Франции приедут наблюдать процесс голосования по поправкам в Конституцию РФ. Делать это они будут в Крыму.