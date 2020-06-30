Члены Европарламента приедут в Крым

Депутаты Европарламента приедут в Россию и оценят ход голосования по поправкам в Конституцию. Они посетят избирательные участки в Крыму.

Европейцы проведут в России три дня.

"Делегация депутатов Европейского парламента посетит Крым с 30 июня по 2 июля. Все они являются депутатами Европарламента от Франции. В рамках визита члены делегации в качестве экспертов посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе, и оценят процесс голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации", — пояснил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Напомним, что 18 июня из-за Крыма Евросоюз продлил санкции в отношении России. А накануне стало известно, что продлены ограничения в отношении некоторых секторов экономики России. Они будут действовать до 31 января 2021 года.

24 июня в Крыму прошел парад Победы, который возмутил украинцев. Официальный Киев направил России ноту протеста. По мнению МИД Украины, торжественные мероприятия, проведенные на полуострове, еще больше накаляют обстановку и приводят к "эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".