Песков: заявление, что Россия платит талибам - чушь собачья

Комментируя информацию, распространенную The New York Times, о том, что, якобы, российская разведка платит боевикам в Афганистане за убийства американских военных, Дмитрий Песков высказался лаконично:

"Это на 100% чушь собачья".

"Недипломатичная" оценка публикации таблоида прозвучала в интервью спикера Кремля агентству NBC.

Песков также назвал "нелепыми" предположения о том, что Москва вообще могла выбрать такой способ действовать и добавил, что «не думает, что такая ситуация вообще возможна".

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