Комментируя информацию, распространенную The New York Times, о том, что, якобы, российская разведка платит боевикам в Афганистане за убийства американских военных, Дмитрий Песков высказался лаконично:
"Это на 100% чушь собачья".
"Недипломатичная" оценка публикации таблоида прозвучала в интервью спикера Кремля агентству NBC.
Песков также назвал "нелепыми" предположения о том, что Москва вообще могла выбрать такой способ действовать и добавил, что «не думает, что такая ситуация вообще возможна".
Разведка США: Россия платит талибам за убийство наших военных
Россию еще не раз обвинят непонятно в чем,пока в США не пройдут выборы
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.