Разведка США: Россия платит талибам за убийство наших военных

Россия тайно предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих.
С таким сенсационным заголовком вышел очередной номер газеты The New York Times.
Как следует из материла издания,
"администрация Трампа уже несколько месяцев обсуждает, что делать с потрясающей оценкой разведки".
Со ссылкой на некие "официальные лица, проинформированные по этому вопросу", издание сообщает:
Представители американской разведки пришли к выводу, что российское подразделение военной разведки тайно предложило вознаграждение связанным с Талибаном* боевикам за убийство коалиционных сил в Афганистане, в том числе нацеленных на американские войска, на фоне мирных переговоров, чтобы положить конец длительной войне.
Несколько месяцев назад Соединенные Штаты пришли к выводу, что российское подразделение, которое было связано с покушениями на убийство и другими тайными операциями в Европе, предназначенными для дестабилизации Запада или мести перебежчикам, тайно предложило вознаграждение за успешные нападения на американских военных в прошлом году.
Исламистские боевики или вооруженные преступные элементы, тесно связанные с ними, как полагают, получили от РФ щедрое вознаграждение за то, что 20 американцев были убиты в бою в Афганистане в 2019 году.
- О каких именно убийствах идет речь, не уточняется (Прим.ред.).
Разведданные были донесены президенту Трампу. Совет национальной безопасности Белого дома обсудил эту проблему на межведомственном совещании в конце марта. Чиновники разработали меню потенциальных вариантов начиная с подачи дипломатической жалобы в Москву и требования ее прекращения, а также эскалации ряда ограничений и других возможных ответных мер, но Белый дом пока не санкционировал ни один шаг.
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По словам официального представителя Белого дома, Трамп "не был проинформирован о предполагаемой "акции" российской разведки:
"Соединенные Штаты получают тысячи разведданных в день, и они подвергаются строгому контролю. Хотя Белый дом обычно не комментирует предполагаемые разведывательные или внутренние обсуждения, директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба могут все подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой акции российской разведки, — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани. — Это говорит о неточности истории, рассказанной New York Times".
* организация, запрещенная в РФ
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