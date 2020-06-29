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Россию еще не раз обвинят непонятно в чем,пока в США не пройдут выборы

Экспертное мнение

Политики США со ссылкой на "данные разведки" обвинили РФ в том, что она платит талибам* за убийство американских военных в Афганистане.

И, хотя официальный представитель Белого дома "открестилась" от этой информации, "осадочек-то остался".

Зачем это все? Как будет отвечать Россия и будет ли? Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился Андрей Серенко, ведущий специалист Центра изучения современного Афганистана.

Сегодня любые информационные вбросы, которые происходят в США, напрямую связаны с разгоревшейся там предвыборной кампанией.

Поэтому все сообщения, появившиеся в их СМИ — в данном случае это была NYT — надо тщательно фильтровать, особенно когда речь идет об информации, касающейся основных кандидатов на пост президента. Ибо она обусловлена интересами сугубо электоральными.

  • Поэтому делить все нужно на 5 иногда, на 6 и так далее.

История, которую вытащила The New York Times, равно, как и истории, которые могут последовать в опровержение этой публикации, на самом деле обусловлены исключительно предвыборной борьбой, интригами, связанными с выборами.

Что делать России в этой ситуации?

Мне кажется, промолчать. По одной простой причине:

  • здесь ситуация в медийном плане выглядит абсолютно предвыборно.

В каком смысле предвыборно?

Можно обвинить кого угодно в чем угодно, тем более, если этому нет прямых доказательств или эти доказательства не предъявлены по каким-то причинам. В таком случае вынужден оправдываться тот, кого подвергли критике первым.

  • Понятно, что в этой истории цель — не Россия, цель — Трамп.

Российский след просто втягивается в очередной раз в предвыборную кампанию, потому что вот это втягивание в свое время доказало свою эффективность, как политтехнологического метода.

  • Надо понимать, что обвинения России — неважно в чем — это очень эффективная политическая технология в США.

В России тоже есть такие приемы, которые позволяют очень резко взорвать общественное мнение и очень эффективно перехватить управление какими-то электоральными группами. В каждой стране они есть: на Украине, в Германии, Франиции и далее по списку.

  • А "русский след" — вообще штука популярная. Не удалось пока найти его след в негритянских бунтах в Америке. Хотя, насколько я понимаю, не прочь были поискать. Найдут, конечно… А не здесь, так в другом месте.

Я, кстати, не исключаю, что может появиться серия таких публикаций, которые будут неважно по какому поводу, но просто будут фиксировать якобы российское вмешательство в какие-то американские вопросы или в проблемы, которые для американцев болезненные. Вот как, например, война в Афганистане.

Поэтому здесь речь абсолютно не о содержании, не о подтверждении этого вброса. Любой вброс должен опираться, если его хотят всерьез доказать, на какие-то факты, которые нужно потом будет опровергать. Сейчас российской стороне вообще опровергать нечего. Потому что ни одного примера приведено не было. То есть если бы вброс имел под собой документально подтвержденные факты, была названа провинция, дата хотя бы одного эпизода, хотя бы был приведен один пример. Когда просто говорят, что военнослужащий какой-то части (номер части можно взять из интернета) и написать, что они были где-то задействованы и так далее, завтра может Россия с таким же успехом опубликовать, что американские военные убивали русских людей где-нибудь на Донбассе или что-то еще подобное.

  • Вы знаете присказку великого американского писателя, что нигде так много не врут, как во время выборов и на охоте. Марк Твен так прямо и написал.

Приведите примеры, покажите факты, в каком году, в какой провинции, что именно было сделано и так далее. Тем более, судя по публикациям The New York Times, данные американской разведки опираются на допросы военнопленных талибов*, которые об этом сказали.

Прекрасно. Покажите допросы, покажите допросные листы, в которых написано. Вы же поймали этого человека где-то — в какой-то местности, в какой-то провинции, в каком-то уезде, в каком-то районе, как-то этого человека зовут, он находится где-то в тюрьме сейчас. Тем более талибы* сейчас освобождают своих пленных. Может быть, он остался жив.

Покажите этого человека, покажите район, место, где он назвал этот эпизод. Нужно требовать конкретики.

Российской стороне сегодня нужно требовать конкретики:

  • вы обвиняете в чем-то, покажите эти факты, где они у вас есть.
  •  Если они у вас есть, будет другой разговор, если у вас нет, тогда всем станет понятно, для чего это все делается.

Так что же делать?

Ничего. Что бы сейчас ни сделала Россия, это будет истолковано против нее. Любой нашей реакции ждут сейчас в американских предвыборных штабах, которые работают против Трампа.

Я думаю, что здесь должна быть реакция спокойная и с обязательным требованием подробностей:

  • давай детали — где, что, когда.

Конкретные факты, а не просто голословные утверждения. Я думаю, что это будет правильно.

* члены организации, запрещенной в РФ

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