На Путина подали в суд. Дважды

На президента России Владимира Путина подали в суд. Причем дважды.

Оба иска касаются общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Одно заявление направили депутаты Московской городской думы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, второе — политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. Оба иска направлены в Верховный суд.

По мнению депутатов, юриста и политолога, проводить 1 июля массовое голосование опасно для здоровья.

"Причина: каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса. Проводить голосование в таких условиях — преступление. Отмена указа Путина спасет многие жизни", — объяснил причину иска депутат Ступин на своей странице в социальной сети.

Оба иска направлены на отмену указа президента о проведении всероссийского голосования по поправкам в главный закон страны.

Стоит отметить, что это не первый иск против президента по данному вопросу. В июне его подавал Виктор Мещеринов, но получил отказ. Следующим стал Геннадий Рудяк, его иск находится на рассмотрении.

Напомним, что общероссийское голосование пройдет 1 июля. Сделать свой выбор можно также в течение последних шести дней июня. Жители Москвы и Нижегородской области будут голосовать онлайн.