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Свыше 820 тысяч москвичей будут голосовать онлайн

Политика

Пять дней осталось у москвичей и жителей Нижегородской области, чтобы подать заявление на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию. Их принимают до 14 часов 21 июня.

Электронное голосование

Свое желание высказали уже больше 827 тысяч жителей столицы.

"Восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот тридцать три москвича уже подали заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в конституцию. Запись открыта на порталах mos. ru и gosuslugi. ru до 14:00 21 июня. Предварительно включены в список электронных избирателей 640 942 человека", — сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Дистанционное голосование пройдет только в двух регионах России. Высказаться в поддержку или против внесения поправок в главный закон страны жители Москвы и Нижегородской области смогут с 25 по 30 июня.

Голосование за границей

Также проголосовать смогут россияне, проживающие в Абхазии. 1 июля с 8 утра до 20 часов их ждут в консульском отделе посольства России. Об этом сообщается на странице посольства в социальной сети. Высказать свое мнение смогут россияне, которые временно находятся в Абхазии или постоянно там проживают.

Вообще же сделать выбор граждане России смогут более чем в 100 странах мира. Для них организуют 250 избирательных участков.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в продажу уже поступила отредактированная версия Конституции. Приобрести ее можно за 41 рубль.

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