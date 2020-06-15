Захарова объяснила, зачем в МИД России вызвали чешского посла

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что вызвали чешского посла Витезслава Пивонька.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, зачем вызвали дипломата. По её словам, это связано с "недружественными действиями" чешских властей в отношении РФ.