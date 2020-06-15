Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что вызвали чешского посла Витезслава Пивонька.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, зачем вызвали дипломата. По её словам, это связано с "недружественными действиями" чешских властей в отношении РФ.
"Это связано с недружественными действиями Праги, о которых мы говорили ранее, и ответной реакцией на них", — отметила Захарова.
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