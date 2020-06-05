Путин объяснил, зачем редактировать Конституцию

Россияне смогут почувствовать себя цивилизованными, если одобрят поправки в Конституцию. Такое мнение высказал президент России. Свое заявление Владимир Путин сделал на дистанционной встрече с экологами.

"Вам спасибо и за то, что вы делаете в сфере защиты животных, и за работу по подготовке поправок в Конституцию. Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное, нужное дело — закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованными", — сказал глава государства, отмечая, что в главном законе страны будет закреплена ответственность за обращение с животными.

Ранее "Правда.Ру" пояснила, что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию. В частности, на этом активно настаивает партия КПРФ. Эксперты объясняют это тем, что коммунисты заняли позицию "мы оппозиция, мы против".

Но есть и прицел на выборы, которые пройдут в сентябре: в регионах России будут выбирать губернаторов и депутатов Законодательных собраний. Играя на популярной теме с Конституцией, коммунисты просто привлекают к себе внимание. С мнениями экспертов вы можете ознакомиться по ссылке.