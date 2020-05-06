Российское посольство в США прокомментировало получение Пулитцеровской премии газетой The New York Times.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала, что престижную журналистскую премию издание получило за за цикл критических статей о власти в России.
Свою оценку события посольство РФ описало на официальной странице ведомства в Facebook (чтобы увидеть русский текст, нажмите See More) :
Three years ago, the New York Times was already awarded with the Pulitzer Prizes for demonizing Russia. Such a...Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США Понедельник, 4 мая 2020 г.
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