Посольство России о Пулицеровской премии: очередной русофобский акт

Российское посольство в США прокомментировало получение Пулитцеровской премии газетой The New York Times.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала, что престижную журналистскую премию издание получило за за цикл критических статей о власти в России.

Свою оценку события посольство РФ описало на официальной странице ведомства в Facebook (чтобы увидеть русский текст, нажмите See More) :