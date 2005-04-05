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Источник Правда.Ру

NYT получила Пулицеровскую премию за критические статьи о России

Культура

Лауреаты Пулитцеровской премии 2020 года в 15 номинациях "Журналистика" и семи номинациях "Книга", "Драма" и "Музыка" были определены в минувший понедельник.

В числе награжденных в очередной раз издание The New York Times.

Признание газета получила, как сообщается на сайте Пулитцеровской премии, за цикл критических статей о власти в России.

О каких именно материалах идет речь и с какими опасностями при сборе информации столкнулись журналисты, их готовившие, не уточняется.

К слову, напомним, в 2005 году

Пулитцеровская премия была вручена за репортажи о трагедии Беслана

В США названы имена лауреатов самой престижной в области журналистики Пулитцеровской премии. В числе награжденных — шеф московского бюро газеты Los Angeles Times Ким Мерфи за серию репортажей о трагедии в Беслане.

Вчера, 4 апреля, в Нью-Йорке стали известны имена лауреатов самой престижной в Америке журналистской премии. Больше всех лавров получили известные и популярные газеты Los Angeles Times и Wall Street Journal. Оба издания получили сразу по две награды.

Эту журналистскую и литературную премию ежегодно присуждает Колумбийский университет. Размер премии составляет $10 тысяч, а лауреату в номинации "За служение обществу" вручается золотая медаль.

Премию получила шеф московского бюро газеты Los Angeles Times Ким Мерфи. В прошлом году газета опубликовала серию ее репортажей о событиях в Беслане, а также о российской экономике, политической системе, борьбе нашей страны с терроризмом и, как говорится в пресс-релизе, "проблемах демократического развития России".

Сегодняшняя Los Angeles Times приводит выдержки из репортажей Мерфи, журналистки с 30-летним стажем, 15 лет проработавшей зарубежным корреспондентом калифорнийской газеты. Начальство характеризует стиль Мерфи как смесь аналитики и яркого литературного повествования. Приводятся несколько фрагментов ее статьи о штурме бесланской школы N1 российским спецназом. Мерфи, например, смотрит на события глазами удерживаемой в заложниках женщины, которой пришлось пожертвовать одним ребенком, чтобы спасти другого.

В другой статье, о рейде чеченских боевиков на Северную Осетию, Мерфи размышляет о причинах этнического и территориального конфликта на Северном Кавказе. Свою премию Мерфи разделила с репортером издания Newsday Джелой Олоджедой, номинированным за освещение жизни Руанды, пережившей десять лет назад межплеменную резню.

Журналисты калифорнийской газеты второй год подряд победили в номинации "За служение обществу". В этом году — за серию статей о медицинских проблемах и расовой дискриминации в крупной общественной больнице имени Мартина Лютера Кинга. Репортаж-разоблачение появился в ходе длительного журналистского расследования. В итоге получился сенсационный материал о сознательном причинении вреда и даже нескольких убийствах неимущих, в основном темнокожих пациентов клиники, сообщает "Газета. ру".

Wall Street Journal получил Пулицеровскую премию за серию статей о людях, переживших заболевание раком, кроме того, наградой отмечены кинокритики издания, пишет "Утро.ру".

Естественно, что в числе лауреатов оказалось несколько изданий, освещавших события в Ираке. Награды достались фоторепортерам агентства Associated Press. Они были номинированы за серию фотоснимков о кровопролитных боях в иракских городах. Фотокорреспондент San Francisco Chronicle получил приз за лучшие тематические фото — репортаж из больницы Окленда, где врачи боролись за жизнь тяжело раненного иракского мальчика. The New York Times также получила премию за "национальный репортаж" — о корпоративном сокрытии ответственности за происшествия на железнодорожных переездах.

Премия в номинации "Художественная литература" присуждена Мэрилинн Робинсон за роман "Гилеад", написанный в форме дневника, который 76-летний священник собирается оставить своему 7-летнему сыну. Среди драматургов отмечен автор повествующей о жизни католической школы пьесы "Сомнение" Патрик Шэнли, в свое время написавший сценарий оскароносного фильма "Власть Луны" с Шер и Николасом Кейджем в главных ролях, сообщается на сайте СМИ. Ру.

Темы сша критика россии цикл о власти россии пулитцеровская премия
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