Когда и каким образом будут сниматься ограничения, введенные в России в связи с самоизоляцией из-за коронавируса, Владимир Путин обсудит с чиновниками в ходе совещания, запланированного на 6 мая.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам кремлевского спикера, во время совещания планируется обсуждение того, как реализовывались в субъектах федерации во время майских выходных решения по борьбе с коронавирусом, а также обсуждение рекомендаций, касающихся поэтапного выхода из режима ограничений.
Впрочем, уже сейчас известно, какие ограничения точно останутся после 12 мая. Об этом подробнее читайте:
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