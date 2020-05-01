Исследование: пандемия коронавируса может продлиться до 2022 года

Американские ученые из Университета Миннесоты утверждают, что пандемия коронавируса может затянуться на два года. Взять ситуацию под контроль можно будет при условии, когда две трети жителей нашей планеты приобретут иммунитет к этому вирусу.

"Эта вспышка может продлиться от 18 до 24 месяцев. Она будет продолжаться до тех пор, пока у 60-70% населения не выработается иммунитет", — сообщили эксперты.

Снятие карантина может привести к новым вспышкам COVID-19

Исследователи считают, что постепенная отмена ограничений и исключения, которые страны делают для производственных предприятий, приведут к новым вспышкам коронавируса. Следовательно, острая фаза пандемии может продлиться до 2022 года и даже дольше.

Исследователи считают, что человечество должно быть готово к тому, что вспышки COVID-19 будут возникать в течение ближайших двух лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США коронавирус появился раньше, чем о нем сообщили власти.