Американские ученые из Университета Миннесоты утверждают, что пандемия коронавируса может затянуться на два года. Взять ситуацию под контроль можно будет при условии, когда две трети жителей нашей планеты приобретут иммунитет к этому вирусу.
"Эта вспышка может продлиться от 18 до 24 месяцев. Она будет продолжаться до тех пор, пока у 60-70% населения не выработается иммунитет", — сообщили эксперты.
Исследователи считают, что постепенная отмена ограничений и исключения, которые страны делают для производственных предприятий, приведут к новым вспышкам коронавируса. Следовательно, острая фаза пандемии может продлиться до 2022 года и даже дольше.
Исследователи считают, что человечество должно быть готово к тому, что вспышки COVID-19 будут возникать в течение ближайших двух лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США коронавирус появился раньше, чем о нем сообщили власти.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.