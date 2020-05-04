После снятия карантина в России оставят часть ограничительных мер для пожилых людей.
Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что для этой категории населения не нужны жесткие ограничения, но бдительность не помешает.
"Но выходить, гулять пожилым людям обязательно нужно. Это не противоречит режиму самоизоляции, если человек не контактирует с другими людьми, не разговаривает с ними", — пояснил медик.
"Ношение масок, наверное, останется", — добавил вирусолог.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.