Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Новости Все >
Илья Лагутенко рассказал о своём времяпрепровождении на самоизоляции
Путин проведет совещание по выходу из режима самоизоляции
США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы
Искусственный интеллект поможет выявить глаукому
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Российские предприниматели считают госпомощь бизнесу эффективной
Массовые и спортивные мероприятия в России вернутся в последнюю очередь
Источник Правда.Ру

Названы ограничения, которые останутся в стране после отмены карантина

Здоровье » Здравоохранение

После снятия карантина в России оставят часть ограничительных мер для пожилых людей.

Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что для этой категории населения не нужны жесткие ограничения, но бдительность не помешает.

"Но выходить, гулять пожилым людям обязательно нужно. Это не противоречит режиму самоизоляции, если человек не контактирует с другими людьми, не разговаривает с ними", — пояснил медик.

"Ношение масок, наверное, останется", — добавил вирусолог.

карантин коронавирус ограничения пожилые люди масочный режим анатолий альтштейн
Последние материалы
Путин не будет участвовать в массовых мероприятиях 9 мая
Илья Лагутенко рассказал о своём времяпрепровождении на самоизоляции
Путин проведет совещание по выходу из режима самоизоляции
США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы
Искусственный интеллект поможет выявить глаукому
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Российские предприниматели считают госпомощь бизнесу эффективной
Профессиональное выгорание на работе: Как его распознать и как с ним бороться?
России предрекли "уверенное" поражение в "войне" с коронавирусом
Массовые и спортивные мероприятия в России вернутся в последнюю очередь
Популярное
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Любовь Степушова "Операция "Гедеон" по захвату Мадуро закончилась провалом Любовь Степушова Василий Амирджанов Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
"Заберите ее обратно!" - японцы ополчились на Евгению Медведеву
"Заберите ее обратно!" - японцы ополчились на Евгению Медведеву
Экс-депутат Верховной рады признался в расстреле силовиков на "майдане"
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Медики готовили для Бориса Джонсона план "смерть Сталина"
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Пари на Крым: посол Украины пообещал очень скоро вернуть полуостров
Профессор Катасонов читает будущее в антиутопиях и Священном Писании
Геям в Лондоне отказано в праве быть донорами плазмы крови
МИД Украины не подчиняется Зеленскому
Помпео: у США есть доказательства китайского происхождения COVID-19
Экс-депутат Верховной рады признался в расстреле силовиков на "майдане"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ