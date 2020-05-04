Названы ограничения, которые останутся в стране после отмены карантина

После снятия карантина в России оставят часть ограничительных мер для пожилых людей.

Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что для этой категории населения не нужны жесткие ограничения, но бдительность не помешает.