Массовые и спортивные мероприятия в России вернутся в последнюю очередь

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, когда могут быть сняты ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий. По её словам, запрет не может быть прекращен раньше, чем другие ограничения.

Как говорит Попова, режим самоизоляции может быть продлён до июня, если граждане не будут выполнять уже введённые меры.