Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, когда могут быть сняты ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий. По её словам, запрет не может быть прекращен раньше, чем другие ограничения.
Как говорит Попова, режим самоизоляции может быть продлён до июня, если граждане не будут выполнять уже введённые меры.
"Есть правила эпидемиологические — мы выходим из режима ограничений так же, как мы выходили в режим ограничений, то есть постепенно снимая. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, являются ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой", — заявила Попова в эфире "России 24".
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.