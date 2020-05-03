Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает возможное продление ограничений до июня, если жители страны будут нарушать режим самоизоляции.

"Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", — заявила Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".