Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая

По оценкам российских специалистов, в нашей стране пик пандемии COVID-19 наступит в середине мая.
Так заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отвечая на вопросы журналистов американского ТК CNBC.
Песков отметил, что
"ситуация очень серьезная и очень сложная, проблематичная, она вызывает беспокойство у народов всего мира, в том числе и у России."
И добавил, что важно сохранить единство внутри международного сообщества и решимость преодолеть кризис, подчеркнув, что "это единственный путь."
"Сейчасежедневный рост показателей, к сожалению, достаточно значителен, но это не тот рост, который поставит под угрозу систему здравоохранения", - подчеркнул Песков.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.