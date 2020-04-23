Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая

По оценкам российских специалистов, в нашей стране пик пандемии COVID-19 наступит в середине мая.

Так заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отвечая на вопросы журналистов американского ТК CNBC.

Песков отметил, что

"ситуация очень серьезная и очень сложная, проблематичная, она вызывает беспокойство у народов всего мира, в том числе и у России."

И добавил, что важно сохранить единство внутри международного сообщества и решимость преодолеть кризис, подчеркнув, что "это единственный путь."

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в нашей стране

подтверждены 57 тыс. случаев заражения,

за последние сутки выявлено 5236 инфицированных (днем ранее таковых было 5642),

выздоровели 4420 пациентов,

умерли 513.