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Источник Правда.Ру

Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая

Политика » Власть » Кремль

По оценкам российских специалистов, в нашей стране пик пандемии COVID-19 наступит в середине мая.

Так заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отвечая на вопросы журналистов американского ТК CNBC.

Песков отметил, что

"ситуация очень серьезная и очень сложная, проблематичная, она вызывает беспокойство у народов всего мира, в том числе и у России."

И добавил, что важно сохранить единство внутри международного сообщества и решимость преодолеть кризис, подчеркнув, что "это единственный путь."

 По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в нашей стране 

  • подтверждены 57 тыс. случаев заражения,
  • за последние сутки выявлено 5236 инфицированных (днем ранее таковых было 5642),
  • выздоровели 4420 пациентов,
  • умерли 513.

"Сейчасежедневный рост показателей, к сожалению, достаточно значителен, но это не тот рост, который поставит под угрозу систему здравоохранения", - подчеркнул Песков

Темы коронавирус спад пандемии дмитрий песков
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