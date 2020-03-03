Глава Зауралья рассказал, почему его не любят местные чиновники

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, почему местные чиновники невзлюбили его. По мнению главы региона, он заставил их работать.

"Я для местных чиновников хуже казни египетской, потому что я заставляю их работать", — заявил губернатор.

Шумков утверждает, что многие чиновники жалуются ему на сложность работы, которая в последнее время увеличилась.