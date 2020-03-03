Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, почему местные чиновники невзлюбили его. По мнению главы региона, он заставил их работать.
"Я для местных чиновников хуже казни египетской, потому что я заставляю их работать", — заявил губернатор.
Шумков утверждает, что многие чиновники жалуются ему на сложность работы, которая в последнее время увеличилась.
"Я говорю: нет, у вас впервые в жизни появилась работа настоящая", — отвечает им глава региона.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.