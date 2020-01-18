Премьер-министр России Михаил Мишустин может заменить трех своих замов в новом правительстве. РБК со ссылкой на источники сообщил, что своих должностей могут лишиться Ольга Голодец, Константин Чуйченко и Антон Силуанов.
По информации издания, пост первого заместителя премьер-министра России может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
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