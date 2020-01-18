СМИ: три вице-премьера могут не войти в новое правительство

Премьер-министр России Михаил Мишустин может заменить трех своих замов в новом правительстве. РБК со ссылкой на источники сообщил, что своих должностей могут лишиться Ольга Голодец, Константин Чуйченко и Антон Силуанов.

По информации издания, пост первого заместителя премьер-министра России может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.