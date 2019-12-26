В Кремле раскрыли планы президента России на Новый год

Владимир Путин предпочитает встречать Новый год в кругу родных и близких, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Если российскому президенту рабочий график позволяет отметить наступление Нового года с семьей и друзьями, то праздник, как правило, проходит скромно. Для Путина это, прежде всего, повод провести время с близкими.

"И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", — подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента отмечает, что российскому лидеру не раз доводилось справлять Новый год в других городах и регионах России.

"Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый год", — поделился Дмитрий Песков.

А 31 декабря глава государства наряду со всеми российскими гражданами будет работать. Пресс-секретарь сказал, что работу президента остановить невозможно, как невозможно погасить огонь доменной печи.