Верховный суд РФ утвердил ликвидацию движения "За права человека"

Высший судебный орган свое решение вынес в связи с "грубыми и непоправимыми нарушениями при регистрации организации."

Коллегия Верховного суда по административным делам вынесла апелляционное определение в отношении решения и признала его законным.

Как заявил Лев Пономарев, решение о запрете движения "За права человека" было ожидаемым, и подчеркнул, что существует опасная тенденция-уничтожения силовиками независимых правозащитных организаций".

По его словам движение продолжит работу, но без создания другого юридического лица. Пономарев отметил консолидацию общества и правозащитных организаций и выразил уверенность, что возможно "противостоять давлению, которое власть сегодня оказывает на НПО".

Пономарев и раньше говорил о том, что не верит в то, что выиграет в суде апелляцию на решение о ликвидации движения, поэтому вместе с другими правозащитниками создал Национальное движение "За права человека".