Медведев назвал решение о пенсионном возрасте необходимым

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил во время большого интервью, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава правительства признался, что это решение никому принимать не хотелось, "но его нужно было принять, чтобы наша экономика могла развиваться, а стало быть, люди жили в нормальных условиях".

Во время итогового интервью журналистам российских телеканалов в прошлом году Медведев отметил, что внесение изменений в пенсионное законодательство стало самым трудным решением власти за последнее десятилетие. Подобные решения не добавляют популярности власти, однако текущее повышение возраста выхода на пенсию рассчитано на долгую перспективу.

Поэтапное повышение возраста выхода на пенсию началось с 1 января 2019 года. В этом же году президент России подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Владимир Путин предлагал поправки к изначальному законопроекту. Например, возраст выхода на пенсию для женщин снизили с 63 лет до 60, мужчинам установили — 65 лет.

Кроме того, на три года сократился стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию: мужчины смогут сделать это по достижении 42-летнего стажа (вместо 45-летнего), а женщины — после 37 лет стажа (вместо 40).