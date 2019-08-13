Песков переадресовал в ЦИК вопрос о переносе или отмене выборов

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову ничего не известно о возможности переноса или отмены выборов в Мосгордуму.

Сегодня он заявил представителям СМИ, это вопрос Центральной избирательной комиссии. Представитель Кремля также сказал, что все, кому было отказано в регистрации кандидатом в депутаты столичного парламента, может обжаловать это решение в суде. Для этого есть предусмотренная законом процедура.

Песков добавил, что ведутся проверки, и на все спорные вопросы вокруг выборов в МГД будут даны ответы.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что для переноса выборов может быть только одна причина - нарушения при их объявлении. В данный момент оснований для этого "практически нет", констатировала она.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ, в том числе 39 самовыдвиженцев.

Источник фото: сайт "Единой России"

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