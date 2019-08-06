ЦИК: любые сомнения трактуются в пользу кандидатов в Мосгордуму

ЦИК при проверке жалоб незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы трактует любые сомнения в их пользу. Об этом сегодня заявила глава комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, Центризбирком направляет запросы в МВД, сверяет данные, фактически повторно проверяет подписи. Если выводы комиссий не подтверждаются, подписи возвращают кандидатам.

Она добавила, что привлекаемые к работе эксперты - это официальные представители МВД, и среди них нет тех, кто уже участвовал в проверке на уровне столицы.

Ранее сегодня стало известно, что в ЦИК поступило 19 жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым горизбирком отказал в регистрации. Подавали их не только так называмые независимые кандидаты. Три жалобы поданы с опозданием, вопрос с ними решается.

Источник фото: Правда.ру

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