Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка

Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на мэра Тулуна Юрия Кариха и губернатора Иркутской области Сергея Левченко за их действия после паводка.

На встрече с жителями города он заявил, что возмущен тем, что ничего не строится и чиновники эти "вопросы не двигают". Мутко сказал, что надо найти хотя бы сто человек, которые хотят индивидуальный дом, и возвести "эти сто домов" к октябрю 2020 года.

По его словам, выделены деньги из бюджета страны, а пока всего 11 человек получили компенсации за утерянное жилье. "Меня это тоже немножко напрягает", - отметил Мутко и добавил, что доложит президенту. "Какие решения мы будем принимать, надо это быстрее делать", - сказал он.

Напомним, ранее Левченко раскритиковал Владимир Путин. Претензии касались его решения возглавить комиссию по устранению последствий ЧС лишь почти месяц спустя после начала паводка. Кроме того, глава государства сказал, что часть гуманитарной помощи "разбрасывалась в воду".

Источник фото: Правда.ру

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