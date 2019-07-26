Полпред президента в СФО Сергей Меняйло подверг резкой критике работу мэра пострадавшего от паводка в Иркутской области города Тулун Юрия Кариха. По его словам, чиновник перекладывает принятие решений на региональные власти.
"У нас один очень "золотой" мэр, вместо которого все, в том числе и региональная власть, все делают", - сказал Меняйло.
Напомним, накануне стало известно, что Карих решил принять участие в выборах главы города. Он хочет пойти на них как самовыдвиженец.
Карих является мэром Тулуна уже 9 лет. Его полномочия истекают в текущем году. Всего стать мэром изъявили желание 7 человек: пятеро самовыдвиженцев и по одному кандидату от КПРФ и ЛДПР.
Ранее спикер областного Заксобрания Сергей Сокол предлагал выборы в Тулуне отменить. По его словам, после разгула стихии в городе и так есть куда девать деньги.
Источник фото: сайт администрации Тулуна
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