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Полпред президента в СФО раскритиковал мэра иркутского Тулуна

Политика » Власть print

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло подверг резкой критике работу мэра пострадавшего от паводка в Иркутской области города Тулун Юрия Кариха. По его словам, чиновник перекладывает принятие решений на региональные власти.

"У нас один очень "золотой" мэр, вместо которого все, в том числе и региональная власть, все делают", - сказал Меняйло.

Напомним, накануне стало известно, что Карих решил принять участие в выборах главы города. Он хочет пойти на них как самовыдвиженец.

Карих является мэром Тулуна уже 9 лет. Его полномочия истекают в текущем году. Всего стать мэром изъявили желание 7 человек: пятеро самовыдвиженцев и по одному кандидату от КПРФ и ЛДПР.

Ранее спикер областного Заксобрания Сергей Сокол предлагал выборы в Тулуне отменить. По его словам, после разгула стихии в городе и так есть куда девать деньги.

Источник фото: сайт администрации Тулуна

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Темы мэр тулун сергей меняйло иркутская область
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