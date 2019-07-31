Иркутский губернатор отреагировал на критику Путина

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал слова Владимира Путина о действиях властей региона во время паводка.

Ранее глава государства раскритиковал решение Левченко возглавить комиссию по устранению последствий ЧС лишь почти месяц спустя после начала бедствия. Кроме того, он сказал, что часть гуманитарной помощи "разбрасывалась в воду".

Отвечая на критику президента, губернатор не стал скрывать, что часть груза действительно намокла. Виной этому, заявил он РБК, стал дождь, потому что собрали очень много одежды и обуви, и хранилось все это в том числе и в палатках на улицах.

Объясняя то, почему он так поздно возглавил комиссию по ЧС, чиновник сказал, что по федеральному законодательству ее должен возглавлять председатель правительства региона, а в Иркутской области должности главы правительства и губернатора разделены.

Политик добавил, что поправки, согласно которым глава региона должен возглавлять указанную комиссию, вступят в силу лишь с начала 2019-го.

Источник фото: сайт правительства Иркутской области

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