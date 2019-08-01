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Всего 397 человек выразили желание принять участие в онлайн-голосовании

Политика » Выборы print

К настоящему моменту подано 397 заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму.

Принимать их начали на сайте мэра и правительства столицы 24 июля. Широкое информирование избирателей стартует с 6 августа.

Напомним, выборы депутатов столичного парламента пройдут 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, отказано 57.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в трех избирательных округах, которые выбрали сами жители города: No1 (Зеленоград), No10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и No30 (Чертаново Центральное и Южное).

Чтобы принять в нем участие, надо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru по 4 сентября включительно.

Система электронного голосования уже прошла два теста, третий запланирован на конец августа. Теперь участвовать в тестировании будут жители только трех округов. Подать заявку можно с 12 по 21 августа.

Источник фото: сайт Госдумы

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Темы избиратели голосование выборы в мосгордуму
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