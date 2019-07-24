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Источник Правда.Ру

В Москве стартовал прием заявок на участие в электронном голосовании

Политика » Выборы print

Сегодня стартовал прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы.

Напомним, эксперимент пройдет в трех округах столицы, которые выбрали сами жители: No 1 (Зеленоград), No 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и No 30 (Чертаново Центральное и Южное).

Заявление те, кому уже исполнилось 18 лет, должны подать через личный кабинет на портале мэра города до 4 сентября включительно. В профиле надо указать паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона.

Даже если москвич живет в одном из указанных округов, он может не принимать участие в эксперименте, а отдать голос за наиболее понравившегося кандидата привычным способом, придя на участок. Если заявка на электронное голосование уже подана, а избиратель передумал, он может ее отозвать.

Участники онлайн-голосования должны поставить знак напротив выбранной ими фамилии в течение 15 минут. Тайна голосования будет сохранена.

Источник фото: сайт Госдумы

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Темы депутаты парламент кандидаты выборы в мосгордуму
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