Во время тестирования системы электронного голосования, которое проводится сегодня в Москве, наблюдаются атаки хакеров, но в целом она работает штатно. Об этом представителям СМИ заявил руководитель электронного штаба Илья Массух.
Ранее хакерам было предложено попытаться взломать систему за вознаграждение в 1,5 млн рублей, но на данном этапе предусматривается только голосование граждан, поэтому атаки носят незапланированный характер.
При первом тестировании, которое проводили студенты, обнаружили сбои, они уже исправлены. И хакерские атаки тогда тоже были.
После окончания голосования в 20.00 начнется расшифровка результатов. Напомним, его участникам предложили ответить на вопрос о том, что делать с бездомными животными в столице.
Явка на тестировании системы электронного голосования сегодня превысила 75%. Всего зарегистрировались 4,5 тыс. человек.
Источник фото: сайт Госдумы
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