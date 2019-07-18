Электронное голосование в Москве состоится при любых условиях, несмотря на сбои во время тестирования. В этом заверил глава столичного парламента Алексей Шапошников.
Он отметил, что закон об этом виде голосования был принят на федеральном уровне. Председатель Мосгордумы выразил уверенность, что специалисты исправят недочеты, выявленные в ходе тестов.
Напомним, 8 сентября в Москве пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию. В нем примут участие три округа столицы, за которые отдали свои голоса сами жители.
При первом тестировании системы произошли сбои. Их обнаружили программисты при помощи наблюдателей и приступили к исправлению. В итоге было решено увеличить число тестов.
Накануне стартовало "народное" тестирование системы электронного голосования, принять участие в котором могут все желающие. Власти считают, что оно позволит выявить все уязвимые места. Например, хакерам предложено проверить защиту серверов от DDoS-атак.
Источник фото: сайт Госдумы
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