Шапошников: электронное голосование состоится в любом случае

Электронное голосование в Москве состоится при любых условиях, несмотря на сбои во время тестирования. В этом заверил глава столичного парламента Алексей Шапошников.

Он отметил, что закон об этом виде голосования был принят на федеральном уровне. Председатель Мосгордумы выразил уверенность, что специалисты исправят недочеты, выявленные в ходе тестов.

Напомним, 8 сентября в Москве пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию. В нем примут участие три округа столицы, за которые отдали свои голоса сами жители.

При первом тестировании системы произошли сбои. Их обнаружили программисты при помощи наблюдателей и приступили к исправлению. В итоге было решено увеличить число тестов.

Накануне стартовало "народное" тестирование системы электронного голосования, принять участие в котором могут все желающие. Власти считают, что оно позволит выявить все уязвимые места. Например, хакерам предложено проверить защиту серверов от DDoS-атак.

Источник фото: сайт Госдумы

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