Незаконный митинг 3 августа приведет Соболь в тюрьму

Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму, "юрист" так называемого ФБК, молодая мать Любовь Соболь осталась единственной, кто чудом избежал административного ареста в спецприемнике. Интересен тот факт, что для этого ей пришлось прикрыться ребенком. Однако свободой своей Соболь, видимо, не слишком дорожит, раз продолжает заниматься организацией несанкционированных митингов.

Напомним, правоохранительные органы задержали ряд "независимых кандидатов" из числа организаторов нелегальных сборищ либеральной тусовки. Так, например, Дмитрий Гудков получил 30 суток ареста, Иван Жданов — 15, Илья Яшин — 10.

Соболь же умудрилась избежать праведного возмездия, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях. При этом либеральный экс-кандидат пыталась еще и качать права, дескать, задержание матери малолетнего ребенка незаконно.

После того как ей присудили штраф за административное правонарушение, молодая мама уехала. И не к ребенку, как могло показаться на первый взгляд, а на Трубную площадь поучаствовать в массовых беспорядках, где была снова задержана и препровождена в местное ОВД.

Любови Соболь бы взяться за голову и начать заниматься дочкой, но неуемный "юрист-расследователь" начала призывать выходить на незаконную акцию. 3 августа молодая мама "приглашает" жителей города выйти на "прогулку" по "Бульварному кольцу". Есть мнение, что митинг опять может перерасти в массовые беспорядки, провокации и столкновения с правоохранительными органами.

Череда задержаний и штрафов с неутихающим желанием помитинговать свидетельствует о том, что протеже Навального ребенок нужен лишь как защита от ответственности за нарушение закона. Но, к счастью, Соболь не может долго пользоваться политической "безнаказанностью".

В Уголовном кодексе РФ есть положение, предусматривающее наказание за трехкратное привлечение к административной ответственности. Если нарушитель правопорядка за последние полгода трижды привлекался к ответственности — то его можно привлечь уже к уголовной ответственности. Один административный штраф у Соболь уже есть.

Второй протокол по нарушению статьи 20.2 ч. 8 КоаП РФ еще пока не передан суд, однако потенциально — это второй штраф. Нелегальная акция на "Бульварном" должна стать финальной для Соболь, после которой "юристу" т. н. ФБК останется только сидеть и мечтать о нелегальных митингах за решеткой.

Напомним, что для проведения митинга власти столицы выделили демонстрантам проспект Сахарова, однако либералы отказались и призвали людей приходить на незаконную акцию на "Бульварное кольцо". Пресс-служба МВД Москвы уже предупредила жителей города об ответственности за участие в нелегальной акции.