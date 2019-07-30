Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей

Выборы в России уничтожают как институт, считает депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин.

По его словам, несколько лет назад это делали через массовые фальсификации, но они вызвали огромные протесты, поэтому от них было решено отказаться. Но в прошлом году "Единая Россия" проиграла выборы в ряд заксобраний и четыре кампании по выборам губернаторов, и после этого просто не допускают к избирательным процедурам сильных соперников, сказал он Regions.ru.

Парламентарий отметил, что об этом свидетельствуют и муниципальные фильтры на выборах губернаторов, и то, что во многих городах выборы мэров вовсе отменены, их назначают.

А в Москве, добавил Шеин, по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов в депутаты. Такие решения вызывают очень отрицательную реакцию, поэтому 3 августа стоит ожидать гораздо более массового выхода людей на улицы города, сказал он.

Источник фото: сайт Госдумы

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