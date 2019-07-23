Депутат Госдумы, руководитель астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин не смог пройти муниципальный фильтр перед выборами губернатора области. Он собирался в них участвовать как самовыдвиженец.
По его словам, "взяли 5-процентный рубеж, но в Астрахани 7%". 7-процентный фильтр был принят еще при губернаторе Александре Жилкине.
Шеин намерен помогать жителям региона. Речь идет о борьбе за возврат льгот, доступное здравоохранение и образование и т.д.
Напомним, ранее стало известно, что Шеин не пойдет на выборы губернатора Астраханской области от "Справедливой России", поскольку не набрал нужного количества голосов при обсуждении возможности его выдвижения. В итоге он решил идти на них в качестве самовыдвиженца.
Шеин боролся за пост мэра Астрахани дважды и оба раза проиграл. В 2014-м он пытался занять кресло главы региона, но на выборах набрал меньше голосов, чем Жилкин.
Источник фото: сайт Госдумы
Читайте также:
В "СР" назвали личным делом Шеина самовыдвижение на выборы
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.