Шеин не прошел мунфильтр на выборах астраханского губернатора

Депутат Госдумы, руководитель астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин не смог пройти муниципальный фильтр перед выборами губернатора области. Он собирался в них участвовать как самовыдвиженец.

По его словам, "взяли 5-процентный рубеж, но в Астрахани 7%". 7-процентный фильтр был принят еще при губернаторе Александре Жилкине.

Шеин намерен помогать жителям региона. Речь идет о борьбе за возврат льгот, доступное здравоохранение и образование и т.д.

Напомним, ранее стало известно, что Шеин не пойдет на выборы губернатора Астраханской области от "Справедливой России", поскольку не набрал нужного количества голосов при обсуждении возможности его выдвижения. В итоге он решил идти на них в качестве самовыдвиженца.

Шеин боролся за пост мэра Астрахани дважды и оба раза проиграл. В 2014-м он пытался занять кресло главы региона, но на выборах набрал меньше голосов, чем Жилкин.

Источник фото: сайт Госдумы

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