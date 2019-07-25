Для контроля за выборами губернатора Петербурга на загородных избирательных участках в Ленинградской и Псковской областях создадут специальную рабочую группу.
Об этом представителям СМИ сообщила кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова. По ее словам, горизбирком попытаются убедить установить на данных участках видеонаблюдение и комплексы обработки бюллетеней для обеспечения прозрачности подсчета голосов.
Тихонова отметила, что на "дачных" участках должны присутствовать наблюдатели от разных политических сил. Если все необходимые условия будут соблюдены, сказала она, голосование там не будет вызывать вопросы ни у кандидатов, ни у избирателей.
В состав рабочей группы, о которой идет речь, могут войти члены Общественной палаты северной столицы, а также кандидаты в губернаторы.
Напомним, за пределами Петербурга планируется создать 92 участка - 72 в Ленинградской области и 20 в Псковской.
Источник фото: сайт "Единой России"
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