ОП Петербурга обеспечит наблюдение за выборами на "дачных" участках

Общественная палата Санкт-Петербурга готова обеспечить наблюдение за выборами губернатора на всех участках, в том числе в Псковской и Ленинградской областях. Об этом заявила ее глава Нина Кукурузова.

По ее словам, участки вне города требуют значительной организационной работы. Сейчас решается, будут ли там присутствовать представители ОП северной столицы или доверенные наблюдатели от Ленинградской и Псковской областей.

Кукурузова заявила "Интерфаксу", что рассматривается вариант о доставке петербургских наблюдателей на участки на деньги членов палаты.

Напомним, за пределами Петербурга планируется создать 92 участка - 72 в Ленинградской области и 20 в Псковской. По предварительным данным, 8 сентября на дачах будут находиться более 200 тысяч избирателей.

Источник фото: сайт "Единой России"

Читайте также:

Амосов просит отменить избирательные участки вне Петербурга