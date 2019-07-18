Амосов просит отменить избирательные участки вне Петербурга

Кандидат в губернаторы Петербурга от "Гражданской платформы", депутат Заксобрания Михаил Амосов попросил главу ЦИК Эллу Памфилову не создавать в Ленинградской и Псковской областях избирательные участки. Такое решение, напомним, ранее принял горизбирком.

За пределами северной столицы планируется создать 92 участка. В своем обращении политик указывает, что это решение не обсуждалось с гражданами. По его словам, ему будет непросто направить наблюдателей в другой регион.

Выбор Псковской области вызвал удивление депутата. Он констатировал, что жители Петербурга отдыхают также, например, в Новгородской области и в Карелии. Кроме того, с таким же успехом можно было бы организовать выборы для петербуржцев, отдыхающих в Крыму или Краснодарском крае, отметил кандидат.

Ранее отказаться от "дачных" участков требовал и кандидат от КПРФ режиссер Владимир Бортко. Он призвал своих конкурентов Надежду Тихонову и Михаила Амосова не избираться, если голосование будет организовано в Псковской области.

Источник фото: сайт "Единой России"

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