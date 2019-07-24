Возбуждение уголовного дела по факту воспрепятствования работе избиркомов после несогласованных акций у зданий Мосгоризбиркома не повлияет на принятие решений по регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом заявил глава МГИК Валентин Горбунов.
Ранее в СК сообщили, что участники одного из движений организовали незаконные митинги, чтобы оказать давление на членов Мосгоризбиркома и окружных комиссий. Их действия были сопряжены с угрозами применения насилия, отметили в ведомстве.
По словам Горбунова, которые приводит РИА Новости, по закону не могут баллотироваться осужденные, а возбуждение дела - это не приговор суда. Права избираться лишаются только те, в отношении кого приговор вступил в силу.
Напомним, 10 дней назад несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов. Правоохранители пытались ее прекратить, но участники расходиться отказались. В итоге были задержаны 25 человек.
Источник фото: Правда.ру
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