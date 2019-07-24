Тест системы электронного голосования прошел без сбоев

Тестирование системы электронного голосования, которая в сентябре будет применена на выборах в Мосгордуму, прошло без сбоев.

Замглавы столичного департамента информационных технологий Артем Костырко заявил, что все поставленные задачи выполнены. Поступили замечания избирателей, специалисты над ними работают.

Москвичам было предложено ответить на вопрос о том, что делать с бездомными животными. Явка на тестовое электронное голосование составила 78,7%. В списке избирателей были 4 тыс. 533 человека, получено в итоге 3 тыс. 568 бюллетеней.

В отличие от первого этапа тестирования, когда столичные студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета, на дополнительном тесте наблюдателям был предоставлен доступ к гораздо большему количеству статистических данных.

До его проведения специалисты исправили ряд обнаруженных ранее недочетов, в частности, связанных с сотовыми операторами и получением смс-уведомлений.

Источник фото: Правда.ру

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