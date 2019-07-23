Ростовский губернатор против прямых выборов глав муниципалитетов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что на возвращение прямых выборов мэра Ростова-на-Дону и глав других муниципалитетов потребуются слишком большие затраты.

Сегодня он заявил представителям СМИ, что уже обозначал свою позицию, и она не поменялась. По словам чиновника, выборы в областном центре обойдутся в 120 млн рублей, а за эти же деньги можно построить детский сад на 120 мест.

Кроме того, прямые выборы усложняют кадровые решения, добавил он. Чтобы кого-то "убрать с должности", приходилось затягивать процесс, а при действующей схеме он занимает до двух дней.

Голубев констатировал, что за действия всех глав муниципальных образований местные жители могут спрашивать с губернатора, он готов отвечать за любые проблемы.

Источник фото: сайт правительства Ростовской области

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