Устинов назвал неправильным решение об отмене выборов мэра Ростова-на-Дону

Полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов выразил сомнение в том, что решение об упразднении должности мэра Ростова-на-Дону было верным.



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По его словам, нельзя было забирать у большого города законно избранного главу. Хотя бывают ошибки и у избирателей, заявил он губернатору Василию Голубеву. Устинов констатировал, что чиновники на посту сити-менеджера довольно быстро сменяются.

Напомним, осенью 2014-го в Ростове-на-Дону была упразднена должность мэра, которого выбирали местные жители. Сити-менеджера избирает по конкурсу спецкомиссия. Первым это кресло занял бывший вице-губернатор Сергей Горбань, однако когда срок его полномочий закончился, оставаться на посту он не захотел.

В 2016 году на данную должность пришел Виталий Кушнарев. Весной текущего года он досрочно добровольно ушел в отставку. Сейчас врио главы администрации города является Алексей Логвиненко.

"Справедливая Россия" намерена внести на рассмотрение местного парламента законопроект о возвращении выборов мэра всенародным голосованием.

Источник превью: Правда.ру

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