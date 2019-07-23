Сегодня избирком Астраханской области принял документы для регистрации на выборах губернатора от врио главы региона Игоря Бабушкина. Он идет на них самовыдвиженцем.
Бабушкин заявил представителям СМИ, что принес более 8 тысяч подписных листов, а также необходимое количество голосов депутатов, так что муниципальный фильтр пройден.
Если он выиграет выборы, представит в качестве кандидатов в сенаторы депутата Госдумы Леонида Огуля, действующего сенатора от региона Александра Башкина и депутата гордумы Астрахани Сергея Кодюшева.
К настоящему моменту 16 человек заявили о своем желании побороться за кресло главы региона. Депутат Госдумы Николай Арефьев вчера представил документы.
Напомним, в начале прошлого месяца Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова по собственному желанию и назначил на его место Бабушкина, который до этого был заместителем полпреда президента в СКФО.
Источник фото: сайт правительства Астраханской области
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