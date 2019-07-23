Избирком в Тобольске отклонил жалобу КПРФ на незаконную агитацию "ЕР"

Избирком Тобольска отклонил жалобу кандидата в местную думу от КПРФ на публикацию про члена "Единой России".

Ее подала Светлана Леврикова, которая обнаружила в газете "Территориальный вестник" материал про свою соперницу на выборах Татьяну Орлову и расценила его как незаконную агитацию.

В вышедшем в свет интервью, по словам Левриковой, Орлова - кандидат в депутаты думы по одномандатному округу N 20 - рассказывает о своем видении развития "исторической части города", которая территориально совпадает с границами указанного округа. Она отметила, что агитматериал оплачен и выпущен незаконно. Кроме того, в нем использованы изображения детей, что также является нарушением.

Орлова сообщила, что ведет общественную работу как зампред общественной палаты и в газете упоминается именно в этом качестве.

Словесную перепалку кандидаток прервал председатель избиркома Александр Поляков, который заявил, что призыва голосовать за Орлову в материале не содержится. Кроме того, газета ушла в печать 9 июля - до ее регистрации в качестве кандидата в депутаты.

Леврикова сказала, что намерена обжаловать принятое решение.

Источник фото: Правда.ру

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