Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму выявлено почти 350 подписей людей, которых уже нет в живых, заявили в столичном избиркоме.

Так, в 43 округе была обнаружена подпись секретаря территориальной избирательной комиссии Арбат, которая умерла в мае. Умершие избиратели были, в частности, у Геннадия и Дмитрия Гудковых, Кирилла Гончарова, Владимира Родионова и др.

Еще одним частным нарушением было то, что подпись избирателя и дата ее внесения выполнены другим человеком или одним и тем же лицом за нескольких человек. Были также случаи, когда один и тот же избиратель более одного раза расписался за одного кандидата.

Кроме того, в подписных листах выявлены подписи с недействительными паспортными данными - таких было более 9 тысяч.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил представителям СМИ, что ведомство готово рассмотреть все жалобы и обращения кандидатов в депутаты столичного парламента. Все они рассматриваются публично.

Источник фото: сайт Госдумы

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