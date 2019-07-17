Избиркомы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в Мосгордуму

Окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Зарегистрировано 233 кандидата: 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Отказано 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам. Данные решения те, кто с ними не согласен, могут обжаловать в МГИК или в суде.

Изначально на выборах по 45 округам были намерены участвовать 424 человека. В итоге документы на регистрацию принесли только 290.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что число отказов в регистрации кандидатов на выборах в МГД снизилось в два раза по сравнению с выборами 2014 года - тогда их было 107.

В этом году кандидаты подали в избирком всего 3-4 жалобы, сообщил председатель МГИК Валентин Горбунов. Он также отметил, что явка на выборы депутатов МГД может составить 22%. Чтобы привлечь больше людей, информация о голосовании будет размещена в наземном общественном транспорте и метрополитене.

Источник фото: сайт правительства Москвы

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