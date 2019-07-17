ЦИК: идею об изменении избирательного законодательства надо проработать

В ЦИК считают, что инициативу об изменении механизма проверки подписей в избирательном законодательстве необходимо внимательно изучить.

Такое предложение внес накануне глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов при обсуждении ситуации вокруг выборов в Мосгордуму.

По его словам, подпись признается недействительной, если недействительным является протокол, а зачастую случается, что в документ закрадываются какие-либо ошибки, абсолютно не влияющие на волеизъявление избирателя. То есть, уточнил он, подпись может быть недействительной, если не соблюдены просто формальные требования.

Зампред ЦИК Николай Булаев, комментируя это предложение, сказал, что вся избирательная система работает в рамках норм, прописанных в законе. Комиссия права законодательной инициативы не имеет, а идеи главы СПЧ нуждаются в изучении и проработке. Центризбирком готов дать им экспертную оценку.

Источник фото: Правда.ру

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